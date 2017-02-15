Генсек НАТО Столтенберг заверил в дальнейшей поддержке Альянсом Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в рамках заседания министров обороны стран-членов НАТО.

"Украина является партнером НАТО и мы наладили крепкое партнерство в течение последних лет. НАТО обеспечивает решительную политическую поддержку и решительную практическую поддержку для Украины. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, и мы полностью поддерживаем полное выполнение Минских соглашений, чтобы урегулировать кризис на востоке Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек напомнил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман на прошлой неделе посетил штаб-квартиру Альянса. Также, по словам Столтенберга, он проводит регулярные встречи с президентом Украины Петром Порошенко и другими представителями украинской власти.

"Поэтому мы продолжим работать, и мы продолжим обеспечивать поддержку. И также много союзников по НАТО оказывают поддержку на двустороннем уровне. Таким образом мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнул генсек Альянса.

Читайте такжеНАТО в ответ на агрессию РФ формирует 4 многонациональных батальона в Польше и Прибалтике

Кроме того, он прокомментировал результаты опроса, проведенного американским институтом исследования общественного мнения Gallup (Институт Ґеллапа), согласно которому 35% украинцев считают Альянс угрозой стране. В частности, он заявил, что Украина является демократическим обществом, которое имеет различные политические взгляды, мнения и открытые политические дебаты. "Таким образом, факт того, что в Украине есть разные мнения по поводу НАТО, является частью открытых демократических дебатов, которые проходят в Украине", - заявил Столтенберг.

"Мы будем благосклонны, мы будем оставаться крепко настроенными к Украине и партнерству с Украиной", - подытожил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе в штаб-квартире Организации североатлантического договора (НАТО) началось двухдневное заседание глав оборонных ведомств стран-членов Альянса.