Ряд депутатов ЕП выступили за ужесточение санкций против РФ в случае обострения ею конфликта на Донбассе

Такое мнение высказали ряд депутатов Европейского парламента во вторник в Страсбурге в рамках пленарного заседания, на котором обсуждалось ухудшение ситуации в Украине, в частности, вокруг Авдеевки, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Так, депутат ЕП, представитель европейских народников Сандра Калниете (Латвия), констатировав ухудшение ситуации в Украине, назвала эти события, в частности, вокруг Авдеевки, «эскалацией войны Путина против Украины».

«Это вызывает беспокойство Европы. Она (эта война) уже унесла более 10 тысяч человеческих жизней. Не делайте ошибок, амбиции Путина – не только контролировать Украину, его амбиции – сделать так, чтобы ЕС и НАТО стали бессильными и не имели значения. Война против Украины – это шаг в этом направлении, и это также является тестом для европейского единства», – заявила она.

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Калниете выразила убеждение, что «важно остановить Путина до того, как он продвинется в другую страну в Европе».

«Экономические санкции были единственным методом удерживания ЕС против его дальнейшей агрессии. Снятие каких-либо из этих санкций (в обмен на) что-то меньшее, чем полное выполнение Россией Минских договоренностей будет нашим собственным поражением. Без них наша политика утратит доверие и эффективность. Если произойдет эскалация российской агрессии, мы должны продолжить и ужесточить санкции», – заявила она.

Такое же мнение разделяет депутат от либералов Йоханнес ван Бален. «Россия продолжает оккупировать часть Украины. Ничего нет нового. Можем ли мы это принять? Нет. У нас есть санкции, которые должны быть продлены, также должно быть возможным, что в случае, если Россия будет продолжать двигаться этим путем, эти санкции будут ужесточены, и у нас будет больше разумных санкций против России. Россия должна знать, что для нее нет альтернативы, как только убраться из Украины, отдать Крым и работать с нами нормальным путем», – заявил он.

Депутат Яцек Сариуш-Вольский считает, что «чем больше мы мечемся, тем дальше идет Россия». «Российская война в Украине и против Украины – это факт, потому что мы – ЕС и США – колеблемся», – сказал политик.

По его убеждению, ЕС должен применить принцип «больше за большее» в отношении санкции по отношению к России. «Необходимо пропорционально увеличивать санкции согласно принципу «больше за большее», – сказал Сариуш-Вольский.

Он также высказался за необходимость пересмотреть Минские договоренности, вернуться к Женевскому формату с участием США и ЕС и дать Украине оружие.

Депутат от социалистов Виктор Бостинару считает, что только полное выполнение Минских договоренностей может решить этот конфликт. «Мы призываем обе стороны – украинскую и так называемых сепаратистов – немедленно и навсегда уважать режим прекращения огня. В то же время мы снова должны осудить поддержку Россией сепаратистов и ее прямое вовлечение. Мы надеемся, что Россия наконец продемонстрирует чувство ответственности и использует свое влияние на сепаратистов для того, чтобы они уважали Минские договоренности», – отметил депутат ЕП.

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В свою очередь лидер зеленых, депутат Ребекка Хармс осудила высказывания бывшего президента Европейской комиссии Романо Проди о снятии санкций с России. «Романо Проди сказал это достаточно четко. Он сказал, что давайте, пусть Трамп отменит санкции с России. А потом он взял слова Трампа, и сказал, что давайте сделаем Европу большой и сильнее вместе с Путиным», – пересказала она смысл сказанного.

При этом Хармс назвала такие высказывания «абсурдными». «Со времени Авдеевки мы все знаем, что мы должны говорить об увеличении санкций», – подчеркнула политик.

В выступлениях депутаты также высказывались в поддержку выполнения Минских договоренностей, а представители ультра-правых, националистических сил, традиционно выступали на защиту России, обвиняя в невыполнении Минских договоренностей Украину.