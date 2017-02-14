Россия несет прямую ответственность за решение конфликта на Донбассе – представитель Совета ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом во вторник в Страсбурге на пленарном заседании Европейского парламента, в рамках которого состоялось обсуждение ухудшения ситуации на востоке Украины, сообщил представитель Совета ЕС Иан Борг (Ian Borg), который выступил вместо высокого представителя ЕС Федерики Могерини.

«Россия несет прямую ответственность и должна помочь достичь решения этого кризиса. Мы будем продолжать призывать Россию использовать свое влияние на сепаратистов, поддержать выполнение Минских обязательств в полном объеме. Мы остаемся обеспокоены информацией о присутствии российского военного оборудования, персонала на территории, захваченной сепаратистами», – сказал он.

Борг напомнил, что 3 февраля Могерини говорила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, где она подчеркнула «необходимость немедленно прекратить огонь и проложить путь выполнению Минским договоренностям, включая политическим».

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Представитель Совета ЕС отметил, что Украина остается номе6ром один в повестке дня, потому что нелегальная аннексия Крыма и дестабилизация восточной Украины стала вызовом фундаментам международной системы и безопасности всего континента.

«Прежде всего, мы срочно должны прекратить страдания наших украинских друзей. Смерти невинных гражданских в конфликте являются недопустимыми, это абсурд. Бои в районе Авдеевки привели к потерям с обеих сторон, а сотни гражданских были вынуждены покинуть свои дома», – рассказал он депутатам ЕП.

Борг отметил, что также была поражена важна инфраструктура, предназначенная для поставки воды и электричества, отопления и газа, а много домов было повреждено. «Гуманитарная ситуация ухудшилась из-за тяжелой зимы. Сейчас уровень боев уменьшился, жители и власти Украины мобилизованы вместе с представителями гуманитарных организаций, что помогло предотвратить гуманитарную катастрофу. Но не забывайте, что с начала конфликта более 10 тыс. людей погибли, 10 тыс. были ранены и свыше 3,8 млн требуют гуманитарной помощи», – подчеркнул представитель Совета ЕС.

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Борг выразил убеждение, что необходимо «оказывать давление на соответствующих игроков, чтобы они уважали прекращение огня и предоставили доступ на все территории представителям гуманитарных организаций. «После двух с половиной лет мы еще видим, что Минские договоренности не выполнены полностью. Ежедневно поступают доклады о ряде нарушений режима прекращения огня, об использовании запрещенного оружия, артиллерии и танков, о запрете деятельности для мониторинговой миссии ОБСЕ и недостаточности прогресса по отводу сил. Срочно необходим положительный обратный процесс», – сказал он.