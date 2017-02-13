Парубий о военном положении: если вводить, то на территории всей Украины (видео)

Об этом заявил спикер ВРУ Андрей Парубий во время посещения военной части во Львовской области 13 февраля, передает 112 Украина.

"Я считаю, что если военное положение должно вводиться, то оно должно вводиться на территории всей страны", - сказал он.

Он отметил, что "все эти планы" касаются серьезной переорганизации всей системы управления государства.

Читайте такжеВ МинВОТ не видят необходимости сейчас вводить военное положение в Украине (видео)

"Но, конечно, в случае массированной атаки и наступления в Авдеевке мы видим, что такое наступление возможно, придется принимать решение, решение должно быть готовым. Но это решение находится исключительно в компетенции президента Украины, СНБО... Я думаю, ВР без колебаний поддержит это решение, но это очень сложное решение", - отметил спикер парламента.

Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что пока не рассматривается введение военного положения на востоке Украины из-за ситуации в Авдеевке.