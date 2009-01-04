Нафтогаз: Газпром не в состоянии выполнять свои обязательства

НАК «Нафтогаз Украины» требует от ОАО «Газпром» немедленного возобновления равномерного снабжения газа по всем основным транзитным направлениям снабжения российского газа европейским потребителям: Союз, Прогресс, Уренгой-Помары-Ужгород, Елец-Кременчуг-Тирасполь-Измаил.

«Нафтогаз Украины» получил предупреждение о снижении объемов транзита российского газа на 52 млн. кубометров в сутки на одном из четырех главных транзитных направлений (транзитный коридор «Союз» с 72 до 20 млн. кубометров в сутки). При таких обстоятельствах, данное направление фактически выводится из схемы снабжения газа в страны Европейского Союза, а именно, даже при формальном сохранении ОАО «Газпром» снабжения заявленных объемов транзита НАК «Нафтогаз Украины» технически не сможет обеспечить перераспределение данного объема между странами-транзитерами.

Таким образом, сложившаяся ситуация полностью подтверждает тот факт, что ОАО «Газпром» не в состоянии выполнить своих обязательств перед странами ЕС, говорится в сообщении.

«Нафтогаз Украины» расценивает действия «Газпрома» как ставящие под угрозу энергетическую безопасность Украины и Европы, что может привести к непредсказуемым последствиям для всей газотранспортной системы Европы.

Компания требует от ОАО «Газпром» прекратить технические манипуляции с объемами и направлениями снабжения газа, синхронизировать работу газотранспортных систем России, Украины и Европы и вернуться к конструктивной динамике переговорного процесса.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре “Нафтогаза”, компания отмечает, что отсутствие Технического соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» не дает возможности определить технические объемы и направления для равномерного распределения объемов транзитного газа для стран Евросоюза.

Таким образом, «Газпром» сознательно идет на невыполнение своих обязательств перед Европейским Союзом, говорится в сообщении.