Российский эксперт: у Газпрома проблем больше, чем может показаться

Российская Федерация путем прекращения снабжения газа в Украину пытается продемонстрировать странам Европейского Союза, что, несмотря на резкое удешевление нефти, им не стоит ожидать такого же значительного удешевления российского газа.

Такое мнение выразила в интервью УНИАН президент Фонда региональных стратегических исследований (Москва) Марина ЛУЖИКОВА.

По ее словам, «Газпром», доходы которого являются главным источником наполнения бюджета России, теряет свои сильные позиции из-за экономического кризиса, что, в свою очередь, угрожает внутренней стабильности РФ.

По данным эксперта, россиянам до сих пор не удалось договориться о цене газа с Туркменистаном и Узбекистаном, которые хотят увеличить свои прибыли, но в условиях кризиса не могут повысить стоимость газа европейским потребителям и поэтому хотят, чтобы «Газпром» поделился с ними своей прибылью.

«На позицию азиатских стран влияет большая, с их точки зрения, выгода, которую получает «Газпром» как монополист», - сказала эксперт.

При таких условиях, добавила М.ЛУЖИКОВА, россияне пытаются максимально минимизировать возможное падение цен на газ для европейцев, для чего используют Украину.

«Украина становится своеобразным мальчиком для битья, на примере которого Европа должна увидеть, что о снижении можно забыть», - отметила М.ЛУЖИКОВА.

Аналитик также заметила, что значительно ослаб постоянный аргумент «Газпрома» о намерении поставлять газ в Китай вместо Евросоюза, поскольку в нынешних условиях китайцы становятся все более сильными и начинают сами диктовать условия.

По ее словам, Китай мог «способствовать» потому, чтобы Россия не смогла договориться о поставках газа, в частности, с Туркменистаном.

«Более гибкая китайская дипломатия все больше распространяет свое влияние на газовых экспортеров из стран Центральной Азии, уменьшая не только российское, но и американское влияние», - сказала эксперт.

Кроме этого, по ее мнению, «Газпром» хочет в который раз продемонстрировать ненадежность Украины как транзитера российского газа, для того, чтобы ускорить строительство Северного газопроповода, сооружение которого вследствие финансового кризиса значительно замедлилось.

«Более того, под угрозой оказалось участие некоторых ведущих инвесторов. Например, в Германии все чаще раздаются голоса против данного проекта. Особенно, это касается промышленных кругов, которые поддерживают федерального канцлера Ангелу МЕРКЕЛЬ, по версии которых «Северный поток» – проект, выгодный только группе бывшего канцлера Герхарда ШРЕДЕРА и противоречит безопасности Немецкого государства как такового», - отметила М.ЛУЖИКОВА.

По словам эксперта, Россия перекрытием газа в который раз хочет продемонстрировать свою силу и подчеркнуть, что все важные дела на постсоветском пространстве необходимо решать с ней тет-а-тет.

Как известно, цены на нефть на мировых рынках упали из пиковых почти 150 долларов за баррель в июле 2008 года до менее чем 40 долларов за баррель в декабре прошлого года.

Цены на газ для потребителей в ЕС, которые, по данным экспертов, в сентябре прошлого года составляли 480-520 долларов за тысячу кубометров, определяются по формуле, в основе которой - цена на нефть.

1 января 2009 года ОАО «Газпром» прекратил снабжение газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта. При этом и Украина, и Россия заверяли и заверяют, что перебоев со снабжением газа в Европу не будет.

3 января Польша, Румыния, Болгария и Венгрия заявили о сокращении поставок газа через Украину, после чего стало известно, что 5 января в Брюсселе состоится специальное заседание представителей ЕС по украинско-российской газовой проблеме.