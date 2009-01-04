Ющенко поблагодарил Медведева за эвакуацию украинских граждан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, в котором выразил благодарность за эвакуацию мирных граждан, застигнутых вооруженными действиями в секторе Газа. Среди эвакуированных самолетами МЧС России были также граждане Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в письме говорится: “Сегодня, когда наши соотечественники уже вывезены из сектора Газа и находятся в безопасности на родной земле, хотел бы выразить искреннюю благодарность Вам и правительству Российской Федерации за успешно подготовленную и проведенную операцию по эвакуации граждан Украины. Это настоящее проявление традиционных дружеских отношений между нашими народами».

*** 45 украинских граждан (12 взрослых и 33 ребенка) в 2.00 3 января вылетели двумя самолетами МЧС России из Иордании и около 7.00 прибыли в Москву.

В аэропорту «Домодедово» украинцев встретили представители Посольства Украины в Российской Федерации. Эвакуированным было предоставлено содействие в беспрепятственном прохождении паспортного и таможенного контроля, размещении в гостинице и обеспечении питанием. Посольством были также приобретены билеты для переезда украинских граждан по железной дороге к месту проживания в Украине.