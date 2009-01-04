Если не помогут Тимошенко с Путиным, понадобится кто-то третий

Если газовые переговоры с Россией зайдут в тупик, то тогда будет необходимо вмешательство премьер-министров двух стран, либо третьей стороны.

Об этом глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявил в эфире «5-го канала».

«Если мы заходим в тупик, то этот вопрос (переговоров – УНИАН) должны взять на себя правительства, которые бы приняли, договорились, подписали и нам бы дали указания, что мы должны подписать, или нужна третья сторона», - сказал он.

Говоря о роли Европейского Союза в разрешении вопроса о газовых соглашениях между Украиной и Россией, О.ДУБИНА высказал мнение, что ЕС может стать посредником для того, чтобы определить, оказывает ли какая-либо из сторон друг на друга экономическое или политическое давление, и требования какой стороны являются реально экономически обоснованными.

Вместе с этим О.ДУБИНА подчеркнул, что готов вылететь в Москву для подписания газовых соглашений в любое время. «Но я хочу подписать лишь то, что является экономически обоснованным для Украины и НАК «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

Во время переговоров Россия предложила Украине покупать в 2009 году газ по 250 долларов за 1 тыс. кубометров (в 2008 году цена составляла 179,5 долларов), однако Украина считает оптимальной цену на газ от 200 до 235 долл. Позже «Газпром» заявил, что в связи с отказом Киева покупать газ по 250 долл. его цена составит 418 долларов.