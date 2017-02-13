Джемилев объяснил, почему Россия будет вынуждена отдать Крым

По его словам, каждый день приближает этот конец, рассказал он в интервью изданию "Апостроф".

"Сразу же, как у меня произошел разговор с Путиным, я оттуда выехал в Брюссель на совещание НАТО, они тоже говорили, что у нас все движется медленно, но уверенно. Так что России не избежать освобождения Крыма: или будет распад России и она будет вынуждена его отдать", - считает Джемилев.

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Он отметил, что если дальнейшее поведение Путина таким и будет, то все ведет к распаду России.

"Если исходить из интересов России, то он ни в коем случае не должен был заходить в Крым", - подчеркнул уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.