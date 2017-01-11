С весны крымских "призывников" начнут отправлять на "службу" в другие регионы России

16:23, 11 января 2017
Общество
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Призывники Крыма начнут служить в других российских регионах, начиная с весеннего призыва 2017 года.

Ограничения действовали только до первого января 2017 года / ntv.ru

Об этом заявил представитель Генерального штаба вооруженных сил России Василий Тонкошкуров, как сообщают РИА Новости.

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"Граждане, призванные с территории Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова, однако эти ограничения действовали только до первого января 2017 года. Начиная с текущего года граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск", — сказал Тонкошкуров на подведении итогов осеннего призыва.

Как известно, в мае 2015 года  первые призывники-крымчане отправились на срочную службу в армию России, которая оккупировала полуостров.

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Теги: #служба