Нафтогаз: 418 долларов за тысячу кубов газа нарушают все договоренности

В национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» заявляют, что цена на российский газ для Украины в размере 418 долларов США за 1 тис. кубометров является беспрецедентным экономическим давлением.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», об этом говорится в заявлении председателя правления компании Олега ДУБИНЫ.

Отмечается, что заявление российской стороны о цене газа с января 2009 года для Украины в размере 418 дол. США за 1000 куб. метров нарушает все договоренности, закрепленные в Меморандуме от 2 октября 2008 года между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере и Соглашении между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о принципах долгосрочного сотрудничества в газовой сфере, подписанном в октябре 2008 года.

Председателя правления «Нафтогаза» напомнил, что в совместном заявлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 31 декабря 2008 года приводятся результаты проведенных на основании условий Меморандума от 02.10.08 расчетов, которые показывают, что на начало 2009 года цена на российский природный газ на российско-украинской границе должна составлять 201 долл. США/1000 куб.м. при размере ставки за транзит не ниже 2 долл. США за тис. куб. метров на 100 км. Руководство Украины предлагает до момента достижения договоренностей и подписания соответствующих контрактов временно придерживаться существующих между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» технологических и ценовых параметров, с последующей их корректировкой на период с 01.01.09 в соответствии с контрактами, которые будут подписаны на 2009 год.

Как отметил О.ДУБИНА, учитывая тенденции на энергетическом рынке Европы, в процессе переговоров украинской стороной из-за падения цен на нефть предлагалось оставить условия поставок газа и оплаты услуг по транзиту на уровне 2008 года, а именно цена на газ для Украины 179,5 долл. США за 1000 куб. м и ставка платы за услуги по транзиту 1,7 долл. США за 1000 куб.м/100км, однако российскими партнерами такое предложение не приняли. В тоже время НАК «Нафтогаз Украины» готова осуществлять транзит и закупать газ с учетом проведения пересчетов, приведенных в совместном заявлении.

Вместе с тем, отмечается в заявлении, на сегодняшний день действующими в газовой сфере документами являются ратифицированные Верховной Радой (законы Украины 15.11.01 №2796-111, №2797-111) Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации 1994, 2000 и 2001 годов. Во исполнение условий Соглашения от 4 октября 2001 года подписывались ежегодные Межправительственные протоколы, в которых устанавливались объемы транзита российского природного газа через территорию Украины, размер ставки платы за транзит, условия оплаты услуг по транзиту поставками газа и денежными средствами.

Учитывая, что подписание протоколов в последние годы не проводилось, по международной юридической практике считаются легитимными условия Протокола на 2005 год, которым предусмотрена поставка в счет оплаты услуг по транзиту 23 млрд. куб. м. природного газа и оказание услуг в счет погашения полученного ранее НАК «Нафтогаз Украины» авансового платежа на сумму 250 млн. долл. США в год (что эквивалентно 5 млрд. куб. м. газа). В 2009 году компания считает возможным проводить работу с такими параметрами, а, начиная с 2010 года, - перейти к отбору в счет оплаты стоимости услуг по транзиту газа 28-29 млрд. куб. метров газа в год.

В НАК «Нафтогаз Украины» считают необходимым, юридически оправданным и возможным вернуться в настоящее время к такому порядку работы и убеждены, что ОАО «Газпром» в суточных объемах газа, подаваемых в ГТС Украины, кроме объемов газа, согласованных для подачи в европейские страны (296,2 млн. куб. м/сутки), обязан поставлять природный газ в объемах 63 млн. куб. м/сутки для потребителей Украины.

О.ДУБИНА подчеркивает, что компания готова осуществлять транзит газа с учетом обязательств по оказанию услуг в счет авансового платежа.

По его словам, НАК «Нафтогаз Украины» для обеспечения баланса газа Украины природным газом готова закупить недостающие объемы – от 13 до 23 млрд. куб. м у ОАО «Газпром».

О.ДУБИНА также отмечает, что украинско-российские переговоры постоянно продолжаются, и украинская делегация готова в любое время прибыть в Москву для подписания взаимосогласованных контрактов.

Как сообщал УНИАН, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

Во время переговоров Россия предложила Украине покупать в 2009 году газ по 250 долларов за 1 тыс. кубометров (в 2008 году цена составляла 179,5 долларов), однако Украина считает оптимальной цену на газ от 200 до 235 долл. Позже «Газпром» заявил, что в связи с отказом Киева покупать газ по 250 долл. его цена составит 418 долларов.