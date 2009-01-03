Кабмин снизил ставку сбора с купли-продажи безналичной валюты

Кабинет министров Украины снизил ставку сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с купли-продажи безналичной валюты в 2009 году с 0,5% до 0,2%.

Об этом говорится в законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 г. № 835-VI.

Напомним, Национальный банк Украины и коммерческие банки уже несколько лет выступают за отмену этого сбора.

В Украине существует сбор с операций купли-продажи безналичной иностранной валюты в госбюджет. В дальнейшем поступившие средства перечисляются в Пенсионный фонд страны.

В 2007 году ставка сбора составляла 1%, а с 1 января 2008 года она установлена на уровне 0,5% от суммы операции.