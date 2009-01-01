Газпром: Киев не пустил наблюдателей на газоизмерительные станции

Украина не допустила независимых наблюдателей на свои газоизмерительные станции для контроля транзита газа в Европу, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

"Не может не радовать заявление "Нафтогаза" о гарантиях транзита газа, но почему независимые наблюдатели, которые сейчас работают на компрессорных станциях на точках входа и выхода газа в Украину, на украинские газоизмерительные станции не допущены?", - сказал он, сообщает РИА «Новости».

По словам С.КУПРИЯНОВА, для контроля транзита "Газпром" привлек независимую аудиторскую компанию.

Он отметил, что европейские потребители в курсе сложившейся ситуации и "Газпром" находится в постоянном контакте со своими коллегами и партнерами в Европе. Представитель "Газпрома" вновь напомнил, что холдинг располагает действующим контрактом на транзит газа через территорию Украины, на основании которого осуществляет поставки газа европейским потребителям. По его словам, альтернативные маршруты поставок газа пока не были задействованы. Через Украину проходит примерно 80% российского экспорта газа.

С.КУПРИЯНОВ также добавил, что ставка транзита была зафиксирована в контракте, подписанном в 2006 году сроком на пять лет, и является сопоставимой с европейскими ставками.