Гройсман в Брюсселе заверил, что олигархи не контролируют украинский парламент

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг в Брюсселе во время посвященной экономическому развитию Украины конференции, отвечая на вопрос, возвращаются ли обратно олигархи.

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"Если кто-то говорит, что олигархи возвращаются, у меня вопрос – куда? Если кто-то мне даст ответ, куда, я готов дискутировать. Я считаю, что никто никуда не возвращается. Я считаю, что фундаментальные решения, принятые в 2014-2016 годах, значительно ослабили влияние олигархов на национальную экономику и на систему власти", - заявил Гройсман.

Украинский премьер также заверил, что сегодня олигархи не контролируют украинский парламент.

"Украинский парламент на фоне того, что есть ряд деструктивных политических деятелей, способен принимать необходимые решения. Поэтому я думаю, что вопрос монополий – это вопрос очень важный, и над ним нужно постоянно работать, чтобы демонополизировать любое воздействие крупного капитала", - подчеркнул Гройсман.