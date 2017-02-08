Украина получила предложение Германии провести заседание "нормандской четверки" на уровне глав МИД

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной и заставить Россию выполнять Минские договоренности», – сообщили в ведомстве.

Читайте такжеПосол Германии объяснил свое скандальное заявление по выборам на Донбассе

Как сообщал УНИАН, сегодня уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с РФ Гернот Эрлер заявил, что в Германии считают возможной встречу глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» по поддержанию режима прекращения огня на Донбассе на следующей неделе в Бонне.

Как сказал Эрлер, тема соблюдения режима тишины будет обсуждена на переговорах министров иностранных дел стран «нормандской четверки» (Украина, Франция, ФРГ, РФ), которая состоится в рамках встречи «Большой двадцатки» в Бонне.

Он считает, что заключенные в феврале 2015 года Минские соглашения остаются вполне приемлемыми, однако, к сожалению, не хватает воли для их выполнения.