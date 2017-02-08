В Германии анонсировали переговоры в "нормандском формате" относительно перемирия на Донбассе в Бонне

Переговоры в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел относительно перемирия на Донбассе могут состояться на следующей неделе в Бонне. Об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер (Gernot Erler) в среду, 8 февраля, в эфире радио Deutschlandfunk, пишет DW.

Издание сообщает, что переговоры относительно поддержания режима прекращения огня на Донбассе состоятся между главами МИД Украины, России, Франции и ФРГ в рамках встречи Большой двадцатки в Бонне.

Читайте такжеПереговоры лидеров "нормандской четверки" по Украине пока не планируются - Кремль

Эрлер заявил, что минские договоренности остаются приемлемыми, однако не хватает воли для их выполнения.

Как сообщал УНИАН, посол Федеративной республики Германия в Украине Эрнст Райхель был приглашен в МИД Украины, где ему было указано на недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса при присутствии российских оккупационных войск.

Напомним, что в интервью изданию РБК-Украина Райхель подтвердил наличие немецко-французского варианта «дорожной карты» реализации Минских соглашений. Он предположил, что выборы на оккупированной части Донбасса могут состояться при присутствии там российской армии. Все, по его словам, будет зависеть от условий, по которым эти выборы будут проводиться.

Позже Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться за присутствия там российской армии.