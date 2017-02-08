The Daily Beast: Не слишком хорошая стратегия России по подрыву европейских выборов не работает во Франции

Об этом пишет Кристофер Дики в статье "Не слишком хорошая стратегия России по подрыву европейских выборов не работает во Франции", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Если путинские труженики клавиатуры надеются взломать президентские выборы во Франции, как они сделали в США, то их, мягко говоря, ждет неудача. И их инструмент, Джулиан Ассанж, австралийский анархист, основавший WikiLeaks, похоже, начинает нервничать.

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Прошла примерно неделя, после того, как Ассанж объявил, что у него есть записи разговоров и электронные письма трех самых известных кандидатов, но во Франции никто не обратил на это внимания. Записи оказались старыми, их уже давно обсудили, и происходили другие намного более масштабные, новые и сексуальные скандалы, о которых было известно из более традиционных источников.

Финансируемые Россией новостные сайты попытались помочь Ассанжу. "Sputnik", в попытке написать что-нибудь занимательное о такой скучной истории, смастерил что-то из различных аккаунтов Twitter, насмехаясь над теми, кто предположил, что недавнее заявление WikiLeaks – это часть российского плана по разрушению демократии, как тот, который сделал выборы Дональда Трампа похожим на плохой сериал по фильму "Маньчжурский кандидат".

"WikiLeaks против кандидатов в президенты Франции: кто из них на самом деле "агент Кремля?" - гласил заголовок. Вывод: конечно, ни один из них.

Но после этого, все стало выглядеть так, словно Ассанж отчаянно хочет повлиять на выборы, которые состоятся через три месяца, и он делает все возможное, чтобы направить свою информацию на кандидатов, которые, скорее всего, станут конкурентами крайней правой Марин Ле Пен в финальной битве за пост президента Франции.

Недавним выпадом Ассанжа стало интервью "Известиям", в котором он утверждал, что у него есть "очень интересный" материал о независимом кандидате Эммануэле Макроне, который он нашел – приготовьтесь! – в электронных письмах Хиллари Клинтон. Опять же, российская пресса активно обсуждала эту смутную угрозу, франкоязычный "RT" и "Sputnik" еще больше раздували ее. А реальная французская пресса? Почти не говорила об этом.

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Все это, скорее, просто шумиха, чем что-то сверхновое, но все равно это нужно исследовать.

Почему Ассанж и его русские друзья так стремятся помочь Ле Пен, даже когда им нечего показывать? Потому что, как и Трамп, или, точнее, как его советник Стив Бэннон – Ле Пен хочет разрушить старую политическую систему и заменить ее чем-то немого большим, чем ностальгия, ее близкие друзья, полиция и Путин.

В 2014 году она не только получила кредиты от банка, подконтрольного России, когда французские институты отказались ее кредитовать, но она и члены ее партии изо всех сил старались поддержать принудительную аннексию Путиным украинского Крымского полуострова. На самом деле, Ле Пен почти не может вовремя остановиться, когда восхваляет Россию, она даже настаивает, что именно Соединенные Штаты начали холодную войну, и всегда изображает бедного Путина жертвой разного рода агрессии Запада.

(Если честно, мы знаем о российском кредите, потому что кто-то, не связанный с WikiLeaks, взломал счета окружения Ле Пен в 2014 году. Пакости в киберпространстве случаются всюду.)

Если популистская волна, после "брексита" и Трампа, продолжится, то Ле Пен и другие кандидаты на выборах в Европе в этом году – особенно, в Нидерландах и Германии – могут, в итоге, получить преимущества от поддержки Путина / Ассанжа. Они могут начать сотрудничать с администрацией Трампа, чтобы разрушить или уничтожить Европейский союз, как мы его знаем, и фатально ослабить НАТО.

Все это несказанно обрадует Путина, и это нельзя назвать неправдоподобным сценарием. В оргии моральной эквивалентности, мы слышали, как человек, которого Трамп отправил в Брюссель в качестве посла в ЕС, провел красноречивое сравнение с Советским Союзом и его гибелью. И, конечно же, мы слышали, как Трамп, в своем интервью Биллу О'Райли из Fox News, защищал Путина, которого О'Райли назвал "убийцей".

"Есть много убийц. У нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна так невинна?" - печально известная цитата Трампа, которая позволяет предположить, что предыдущие администрации США имеют много общего с человеком, чья армия использует тактику выжженной земли против гражданских лиц в своей собственной стране и в Сирии, и чьих противников убивают или травят.

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Николя Энен, автор "Российской Франции", предвидел такого рода аргумент от приближенных Кремля. Это 1984, типичный "новояз" Путина, слово, заимствованное из романа Оруэлла "1984". "Он будет делать ужасные вещи и пытаться заставить людей поверить в то, что "мы делаем такие вещи, потому что вы их тоже делаете", - сообщил Энен The Daily Beast.

После Соединенных Штатов, Франция имеет ключевое значение для Кремля, который надеется разрушить единство и дискредитировать идеалы Запада. Ле Пен хочет существенно ослабить ЕС, или выйти из него. И Ле Пен – ключ к Франции.

Здравый смысл и опросы общественного мнения (какова бы ни была их ценность) последовательно показывали, что Ле Пен займет первое место в первом туре голосования 23 апреля, а остальные кандидаты – по крайней мере, четыре из них – будут бороться за крошки. Кто бы ни занял второе место, даже с долей процентного пункта, перейдет во второй тур 7 мая.

Когда Ассанж впервые попытался использовать свою старую информацию, он сказал, что консервативный кандидат Франсуа Фийон "упоминается" 3630 раз. Это неудивительно, так как Фийон в течение пяти лет был премьер-министром и главой правительства, о которых, как правило, часто говорят. До недавнего времени Фийон считался фаворитом, который точно окажется во втором туре. И, как оказалось, он решительно поддерживает сохранение тесных отношений между Парижем и Москвой. Но не так сильно, как Ле Пен.

Ассанж также отметил, что у него есть некоторые письма бывшего председателя кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты, в которых речь идет о политической династии семьи Ле Пен с ее антииммигрантской позицией и, в случае отца Марин, Жан-Мари Ле Пена, едва завуалированной антисемитской риторикой. Но в нынешнем французском политическом контексте, это ей не навредит. И "Sputnik" не мог не процитировать одно из писем, которое она, вероятно, находит лестным: "Ле Пены – очень близкие родственники Трампа, хотя гораздо лучше образованные".

К тому времени, когда Ассанж дал свое интервью "Известиям", политический ландшафт изменился. Серия сообщений в авторитетном сатирическом еженедельнике "Le Canard Enchainé" показала, что жена Фийона, Пенелопа, и двое его сыновей получали оплату с государственных счетов, в качестве парламентских помощников, что позволило им заработать около $ 1 млн, не выполняя четко определенной работы. Стоит отметить, что во Франции это не является незаконным, но католик Фийон позиционировал себя как образец честности, обещая покончить с 500 000 государственных служащих, поэтому сейчас он в затруднительном положении.

На долгой пресс-конференции в понедельник, Фийон извинился за свои действия, сказав, что времена изменились, и то, что когда-то было приемлемым, таковым больше не является. Но он пообещал остаться в гонке, пока суд не предъявит ему реальные обвинения, сейчас рассматривается дело, которое называют не иначе, как Пенелопагейт (ссылка на Уотергейтский скандал).

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У Ле Пен схожие проблемы. Европейский парламент, членом которого она является, потребовал вернуть около $ 400 000, которые заплатил двум ее помощникам (предположительно они работали не на парламент, а на ее политическую партию). Она просто отказалась, и, как и в случае с Трампом, кажется практически невосприимчивой к обвинениям в коррупции, по крайней мере, на данный момент.

Тем временем, крайне непопулярный президент-социалист Франсуа Олланд не баллотируется на второй срок. Его партия находится в печальном состоянии и, несмотря на некоторую встряску благодаря новому кандидату, крайнему левому и "ярко-зеленому" Бенуа Амону, надежд у них все равно нет. В то же время на поле радикальных левых мечты социалистов разбивает независимый Жан-Люк Меланшон.

И теперь поле открыто для 39-летнего независимого кандидата-центриста Эммануэля Макрона, инвестиционного банкира-вундеркинда и бывшего министра экономики в правительстве Олланда, который приобретает все большую поддержку и разочарованных левоцентристских социалистов, и смущенных бывших сторонников Фийона.

Теперь Макрон вырвался вперед в опросах общественного мнения, которые показывают, что он захватил второе место в первом туре, и потенциально может разбить Ле Пен во втором. Она уже назвала свою кампанию "патриоты" против "глобалистов" и сказала, что считает Макрона своим наиболее вероятным противником, она также назвала его "убежденным глобалистом", сторонником европейской интеграции, и в целом дружественно настроенным в отношении США, но не Трампа.

В этом году, на выборах возможно все, и, в конце концов, молодость и энтузиазм Макрона (некоторые называют это "восторженностью") на публичной сцене могут не понравиться большинству французских избирателей. Несмотря на трудное положение, Фийон может вернуться.

Но справедливо предположить, что Ле Пен останется фаворитом Путина, и Москва с ее полезными инструментами, вроде Ассанжа, будет делать все возможное, чтобы обеспечить ей победу.