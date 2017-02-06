Климпуш-Цинцадзе в Европарламенте назвала обстрелы Авдеевки военным преступлением

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Брюсселе на заседании подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны.

"Эти обстрелы были нечеловеческими, потому что обстреливались также центры оказания гуманитарной помощи. Мы считаем, что особенно тревожными были факты того, что российские военные не позволяли отремонтировать систему электроснабжения для людей, и был риск экологических и гуманитарных несчастных случаев, если бы не усилия, которые были приложены для того, чтобы этого не произошло. Мы убеждены, что все действия, которые произошли в Авдеевке, можно квалифицировать как военное преступление и нарушение Женевской конвенции 1949 года", - заявила она.

Климпуш-Цинцадзе также сообщила, что украинская сторона 44 раза просила прекратить огонь, чтобы провести восстановительные работы.

По ее словам, украинская сторона также настаивала на срочном заседании Трехсторонней контактной группы, но Россия заявила о том, что в этом нет необходимости. "Это снова показывает, как они не готовы сделать так, чтобы Минские договоренности были выполнены ... Украине не нужно напоминать о необходимости выполнения Минских договоренностей", - подчеркнула вице-премьер.

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Климпуш-Цинцадзе подробно рассказала в Европарламенте об обострении ситуации в Авдеевке, заявив, что российская агрессия "остается самым большим вызовом не только для нас, но и для всего цивилизованного мира". Она также акцентировала внимание на том, что обстрелы велись из запрещенного вооружения не только по украинским военным, но и по гражданским лицам.

В конце своего выступления Климпуш-Цинцадзе призвала евродепутатов провести на следующем пленарном заседании обсуждение ситуации в Украине с последующим принятием резолюции.

Этот запрос был поддержан, а председательствующая на заседании Анна Фотыга сообщила, что соответствующее письмо будет направлено президенту Европейского парламента.

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Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в 23:00 в результате обстрелов были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

В воскресенье, 5 февраля, ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линий электроснабжения до Авдеевки.

По данным Минобороны, по состоянию на 6 февраля ситуация на флангах Авдеевки, в частности в районах Каменки и позиций шахта Бутовка, остается крайне неспокойной.