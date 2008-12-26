Ющенко отменил решение Тимошенко, чтобы на свободу слова не посягала

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “Об остановке действия постановления Кабинета министров Украины от 26 ноября 2008 года №1085”, которым была утверждена Государственная программа внедрения цифрового телерадиовещания и дал ряд поручений относительно обеспечения выполнения указанной Программы.

Об этом сообщает официальное Интернет-представительство главы государства.

В указе, в частности, отмечается, что Программой среди путей и способов решения проблем внедрения цифрового телерадиовещания предусмотрено осуществление перехода телерадиоорганизаций на цифровой формат вещания с одновременным решением, в частности, вопроса обеспечения населения средствами принятия сигналов цифрового телерадиовещания. Однако определенные Программой задачи и меры по ее выполнению содержат лишь мероприятия организационного и технологического характера, которые не учитывают социальную составляющую процесса внедрения цифрового телерадиовещания. В частности, Программой не установлены государственные гарантии обеспечения социально незащищенных граждан Украины преобразователями цифрового сигнала, не предусмотрены пути решения вопросов, связанных с низкой финансовой возможностью граждан, значительной стоимостью средств принятия сигналов цифрового вещания, что делает невозможным обеспечение доступа к цифровому телерадиовещанию всех слоев населения.

Переход от аналогового к цифровому телерадиовещанию без надлежащей государственной поддержки социальной составляющей такого процесса, учитывая социальную значимость эфирного наземного телевидения, приведет к ограничению доступа граждан к информации, подчеркивается в указе Президента.

“В таких условиях, а также учитывая, что Законом Украины «О принципах национальной безопасности Украины» проявление ограничения свободы слова и доступа граждан к информации определены среди основных реальных и потенциальных угроз национальной безопасности Украины в информационной сфере (статья 7), Программа, о которой идет речь, не отвечает и статье 17 Конституции Украины, согласно которой обеспечение информационной безопасности является одной из важнейших функций государства”, - говорится в указе главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.