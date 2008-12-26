Ющенко отменил решение Тимошенко, чтобы на свободу слова не посягала
Президент подписал указ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “Об остановке действия постановления Кабинета министров Украины от 26 ноября 2008 года №1085”, которым была утверждена Государственная программа внедрения цифрового телерадиовещания и дал ряд поручений относительно обеспечения выполнения указанной Программы.
Об этом сообщает официальное Интернет-представительство главы государства.
В указе, в частности, отмечается, что Программой среди путей и способов решения проблем внедрения цифрового телерадиовещания предусмотрено осуществление перехода телерадиоорганизаций на цифровой формат вещания с одновременным решением, в частности, вопроса обеспечения населения средствами принятия сигналов цифрового телерадиовещания. Однако определенные Программой задачи и меры по ее выполнению содержат лишь мероприятия организационного и технологического характера, которые не учитывают социальную составляющую процесса внедрения цифрового телерадиовещания. В частности, Программой не установлены государственные гарантии обеспечения социально незащищенных граждан Украины преобразователями цифрового сигнала, не предусмотрены пути решения вопросов, связанных с низкой финансовой возможностью граждан, значительной стоимостью средств принятия сигналов цифрового вещания, что делает невозможным обеспечение доступа к цифровому телерадиовещанию всех слоев населения.
Переход от аналогового к цифровому телерадиовещанию без надлежащей государственной поддержки социальной составляющей такого процесса, учитывая социальную значимость эфирного наземного телевидения, приведет к ограничению доступа граждан к информации, подчеркивается в указе Президента.
“В таких условиях, а также учитывая, что Законом Украины «О принципах национальной безопасности Украины» проявление ограничения свободы слова и доступа граждан к информации определены среди основных реальных и потенциальных угроз национальной безопасности Украины в информационной сфере (статья 7), Программа, о которой идет речь, не отвечает и статье 17 Конституции Украины, согласно которой обеспечение информационной безопасности является одной из важнейших функций государства”, - говорится в указе главы государства.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.