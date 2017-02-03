Заставить Россию уважать минские соглашения возможно только ужесточением санкций и единством - Яценюк

«У Российской Федерации нет никакого намерения выполнять Минские договоренности. Есть только одно намерение - вернуть Украину обратно в сферу российских интересов. Единственным возможным решением является усилить санкции и всем странам свободного мира оставаться объединенными», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в прямом включении на телеканале BBC в пятницу, 3 февраля.

«Россия незаконно аннексировала Крым. Президент Путин дал приказ вторгнуться и в Крым, и в Восточную Украину. Они сбили MH-17. Они фактически отказались от деэскалации ситуации в рамках Минских договоренностей. Россия развернула свои регулярные войска на Востоке Украины. Российские войска начали наступательную операцию против украинского народа», - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что количество погибших на Востоке Украины растет: «За последнюю неделю мы потеряли десять человек. 66 получили ранения».

«Мы видим, что у Российской Федерации нет никакого намерения выполнять Минские договоренности. Есть только одно намерение - вернуть Украину обратно в сферу российских интересов», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Он подчеркнул, что единственным возможным решением является «усилить санкции и всем странам свободного мира оставаться объединенными».

Отвечая на вопрос о позиции США относительно ситуации на Востоке Украины, Яценюк напомнил речь посла США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли: «Они придерживаются той же линии, что и их предшественники. Это линия поддержки мирового порядка. Это линия осуждения международных преступлений, совершенных Российской Федерацией».

Он также отметил выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на съезде Республиканской партии в Филадельфии: «Считаю, что свободный мир объединен, ведь Россия несет экзистенциальную угрозу свободному миру».

«Украина использует двухпартийные принципы Соединенных Штатов. Считаю, что политическая машина США будет защищать свои национальные интересы, так и интересы свободного мира», - подчеркнул лидер «Народного фронта».