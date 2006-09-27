Ющенко повторил слова еврейской молитвы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в Украине никогда не найдется места для межнациональной нетерпимости и религиозной вражды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на Международном форуме «Жизнь народу моему», приуроченном 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что вместе с другими мировыми лидерами он подтверждает украинскую поддержку глобальному процессу укрепления диалога культуры и религии.

«Вместе со всеми украинцами я резко и категорически отметаю и не приемлю ни малейшие проявления ксенофобии и антисемитизма», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина со всем человечеством решительно осуждает виновников и организаторов Холокоста.

Он также отметил, что сегодня сердца людей исполнены печалью, и они склоняют головы перед всеми невинно погибшими жертвами террора.

«Время останавливается перед их памятью и открывается вечность, к которой мы способны прикоснуться лишь молитвой», - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что это он говорит как сын узника Освенцима, как украинец, как Президент Украины. При этом он «вместе с еврейским народом» повторил слова еврейской молитвы, после чего зал зааплодировал ему.

Также Президент Украины отметил, “в сегодняшней поминальной тризне мы вспоминаем всех, кого уничтожил нацизм в жерновах Бабьего Яра с осени 1941 по осень 1943 года – и евреев, и рома, и украинцев, и русских, и поляков, и венгров, и чехов”.

«Свыше 100 тысяч человек с дьявольской последовательностью были отправлены на конвейер смерти», - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что масштаб трагедии Бабьего Яра невозможно измерить сухой статистикой.

«Зло, которое пришло в Украину во время Второй Мировой войны, не делало разницы между нами и преследовало одну цель - по очереди перемолоть всех нас, превратить в рабов, жизнь которых ничего не стоит. Мы просим очищения от скверны, которая свыше 60 лет стоит над нашей землей», - отметил Президент Украины.

В то же время он отметил, что на протяжении целых десятилетий память о Бабьем Яре «превращали в безликий, безымянный и безнациональный прах».

«Из этого праха, из сотен оврагов, которыми пересечена наша судьба, Украина впервые во весь голос обращается к человечеству именем катастрофы, чье значение планетарно», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что именно в глобальном контексте он видит печаль Бабьего Яра.