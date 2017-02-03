Премьер-министр Греции посетит Украину 8-9 февраля
09:30, 03 февраля 2017Политика
680 0
Украину 8-9 февраля посетит премьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.
Читайте такжеПремьер-министр Греции угрожает блокировать решения ЕС
Отмечается, что визит Ципраса состоится по приглашению главы государства Петра Порошенко.
Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Павел Климкин посетил Израиль с необъявленным визитом.СМИ сообщают, что Климкин 2 февраля провел ряд встреч с выскопоставленными представителями правительства Израиля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter