Премьер-министр Греции посетит Украину 8-9 февраля

Украину 8-9 февраля посетит премьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины. Читайте такжеПремьер-министр Греции угрожает блокировать решения ЕС Отмечается, что визит Ципраса состоится по приглашению главы государства Петра Порошенко. Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Павел Климкин посетил Израиль с необъявленным визитом.СМИ сообщают, что Климкин 2 февраля провел ряд встреч с выскопоставленными представителями правительства Израиля.

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