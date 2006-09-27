Омельченко возьмет Черновецкого в свидетели

Прежний мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО не намерен обращаться в суд с иском к нынешнему городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ из-за обвинения в хищении бюджета столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя обвинение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в том, что прежняя власть Киева разворовывала городской бюджет и что 70% проектов строительства не нужны городу.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что все эти заявления неправдивые и, по сути, является клеветой.

По мнению А.ОМЕЛЬЧЕНКО, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сознательно говорит такие вещи, чтобы спровоцировать судебные иски против себя. По словам бывшего мэра, судебные иски позволили бы Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ обращаться в ЦИК с просьбой продлить срок регистрации его народным депутатом. А.ОМЕЛЬЧЕНКО убежден, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ боится потерять депутатскую неприкосновенность.

Прежний мэр столицы подчеркнул, что все обвинения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в адрес старой городской власти, по сути, касаются деятельности его бывших заместителей, некоторые из них даже сегодня являются народными депутатами. А.ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что именно они и должны отстаивать в судах свою честь и достоинство, но если они этого не сделают, то у А.ОМЕЛЬЧЕНКО остается один выход – оформить судебные иски именно к своим прежним заместителям, которые несли ответственность за те или другие направления работы. «А господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ поможет мне как свидетель раскрыть их позорные действия», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в одном из своих интервью журналистам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что 70% проектов строительства, начатых прошлой киевской властью, считает простой тратой денег.