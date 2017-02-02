Лидеры ЕС завтра на неформальном саммите не будут обсуждать санкции против РФ – дипломат
14:11, 02 февраля 2017Политика
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Лидеры стран-членов Европейского Союза не планируют обсуждать завтра на неформальном саммите в Валлетте (Мальта) вопрос санкций против России из-за эскалации ситуации безопасности на востоке Украины.
Флаг Евросоюза, иллюстрация / REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил европейский дипломат.
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"Мы продлили санкции еще на шесть месяцев в декабре, и обсуждение этого вопроса лидерами ЕС на Мальте не предполагается", - сказал он.
На повестке дня неформального саммита стоят вопросы ситуации в Ливии, средиземноморский путь беженцев, подготовка к 60-й годовщине Римского соглашения, международные вызовы.
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