В Европарламенте призвали председательствующую в ЕС Мальту предоставить Украине "безвиз"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее обращение во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге она адресовала премьер-министру этой страны Джозефу Мускату (Joseph Muscat) в рамках обсуждения приоритетов программы столицы Мальты Валлетты.

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«Что касается внешней политики – наше будущее связано с будущим наших соседей. Мы должны продолжать работать над разрешением кризисов... Я призываю Мальтийское президентство либерализовать визовый режим для Украины. Европейский парламент выполнил свою часть, сейчас это должен сделать Совет», – сказала Габриэль.

Напомним, брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк спрогнозировал, что если в Евросоюзе не будет новых потрясений, украинцы получат либерализацию визового режима уже с апреля-июня этого года.