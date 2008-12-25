Кириленко: для тех, кто хочет бюджет, есть еще понедельник, вторник и среда

Бывший лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО прогнозирует, что следующую неделю ВР работать в пленарном режиме для того, чтобы принять Госбюджет-2009.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил сегодня журналистам.

Он отметил, что до Нового года бюджет может быть принят, но гарантий этого никто не может дать.

Объясняя причину, почему часть фракции не голосовала за принятие госбюджета, В.КИРИЛЕНКО заметил, что это связано с необходимостью увеличения социальных расходов.

«Нельзя это делать бегом-бегом. Это значит, что правительство считает депутатов или какими-то мальчиками для нажатия кнопок, или оно демонстрирует непрофессиональные подходы», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

В то же время он выразил убеждение, что завтра ВР вернется к рассмотрению этого вопроса.

«Кроме того, Новый год начинается 1 января, а не завтра, и поэтому для тех, кто хочет работать и действительно принять до Нового года бюджет, есть еще понедельник, вторник и среда. Хотя затягивать принятие нельзя и, при желании правительства, мы можем принять решение и завтра», - сказал он.