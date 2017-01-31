Совбез ООН сегодня в закрытом режиме рассмотрит ситуацию на Донбасcе
22:15, 31 января 2017Политика
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Совет Безопасности ООН сегодня в закрытом режиме рассмотрит обострение ситуации на Донбасcе.
Совбез ООН рассмотрит ситуацию на Донбассе / фото: УНИАН
Об этом сообщает в Twitter Радио ООН.
«По просьбе делегации Украины Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины», - говорится в сообщении.
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По просьбе делегации Украины Совет Безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины pic.twitter.com/pZOQ2uIU8s— Радио ООН (@UNRadioRU) January 31, 2017
Как сообщал УНИАН, ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за эскалации ситуации на Донбассе и обстрелов Авдеевки.
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