Совбез ООН сегодня в закрытом режиме рассмотрит ситуацию на Донбасcе

Об этом сообщает в Twitter Радио ООН.

«По просьбе делегации Украины Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина призвала обсудить российскую агрессию в Авдеевке на заседании Совета ЕС

По просьбе делегации Украины Совет Безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины pic.twitter.com/pZOQ2uIU8s — Радио ООН (@UNRadioRU) January 31, 2017

Как сообщал УНИАН, ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за эскалации ситуации на Донбассе и обстрелов Авдеевки.