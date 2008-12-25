Медведев: в Украине нет эффективной власти

В Украине отсутствует эффективная власть, что мешает российско-украинским отношениям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал ведущим российским телеканалам.

«Если говорить о деловых отношениях, конечно, на них не может не сказываться и та ситуация, которая последние годы существует в Украине. Проблема заключается в том, что в Украине отсутствует эффективная власть. К сожалению, украинский политический истеблишмент находится в бесконечном противостоянии друг с другом. Страдают обычные украинские граждане. Страдают российско-украинские отношения», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, то, что происходит на газовом направлении – это лишняя демонстрация неэффективности усилий украинских властей.