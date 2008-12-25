Медведев: отношения России и Украины - на самой низкой стадии

Отношения России и Украины находятся на самой низкой стадии за последние годы, заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ ведущим российским телеканалам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, он отметил: «Что же касается отношений в целом, то, еще раз подчеркиваю, к сожалению, на мой взгляд, на более низкой стадии эти отношения за последние годы не были ни разу. И это очень печально».

«Я могу Вам сказать откровенно, что, конечно, у меня все это вызывает чувство досады. Между Россией и Украиной должны быть особые отношения – отношения братские, отношения, основанные на тысячелетней истории, на общих ценностях, близкой связи экономик, генетической связи между людьми», - уверен Президент РФ.

«К сожалению, за последнее время ничего хорошего в этом направлении сделано не было. Я не буду сейчас разбирать подробности российско-украинских отношений. Хотя, Вы знаете, то, что ряд украинских руководителей, по сути, принимали решение о том, чтобы поставлять оружие Грузии и направлять в Грузию людей, обученных для того, чтобы стрелять по российским Вооруженным силам, иначе как преступлением против российско-украинских отношений назвать не можем. Это навсегда останется в нашей памяти безотносительно к судьбе тех или иных людей», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.