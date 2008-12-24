Тимошенко никому закачанный газ не отдаст

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает категорически недопустимым вариант возврата ОАО «Газпром» либо предоставление ему возможности по своему усмотрению использовать газ, закачанный в украинские хранилища.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Кабинете Министров, отвечая на вопросы журналистов.

«НАК «Нафтогаз Украины» сегодня создал прекрасные резервы природного газа в наших хранилищах, которые принадлежат «Нафтогазу». И если Президент страны говорит, что мы должны отдать наши резервы природного газа непонятно почему, то такие заявления и такие действия могут ослабить Украину и могут ослабить нашу возможность обеспечивать природным газом сегодня всех потребителей в стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя по просьбе журналистов вчерашнее заявление Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее создается сегодня» Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что необходимо или рассчитаться за газ, закачанный в украинские подземные хранилища, или передать его другим владельцам.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в случае, если это газ сезонного потребления, то правительство должно формировать такую политику, которую формируют другие страны. «Кто закачивает сезонный газ в подземные хранилища? Не потребитель, поставщик. Почему Украина не может из трубы в соответствии с графиком и балансом брать (газ – УНИАН) на потребление в январе, феврале, марте столько, сколько нам нужно и не создавать запасов», - сказал Президент, отметив, что при этом рассчитываться по текущей цене, если нет денег для того, чтобы формировать запас газа.

«Если мы захотели оказать львиную услугу, а почему львиную? Потому что цена на энергетические продукты и на газ, в том числе, падает – мы закупили в этом году газ по 179,5 и не знаем прогноза цены российского газа на 2009 год. Чтобы не произошло так, что мы закупили газ по цене дороже, чем цена планового года», - отметил Президент.

Он назвал бесперспективной подобную политику в условиях, когда конъюнктура цены на газ меняется. «Поэтому или мы полностью рассчитываемся за газ тот, который закачали по цене текущего года, или мы меняем владельца этого газа и передаем или «Газпрому», или той структуре, которая способна распорядиться этим газом на внутреннем или внешнем рынках», - сказал Президент.

18 декабря В.ЮЩЕНКО заявил, что Украина уже начала рассчитываться за газ, закачанный в подземные хранилища, и в ближайшее время завершит этот процесс. По словам Президента, Украина полностью рассчитается за газ, который она закачала в подземные хранилища в течение лета и осени.