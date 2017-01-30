Порошенко прибыл с визитом в Германию (фото)
12:38, 30 января 2017Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в Германию.
Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.
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Как известно, планируются переговоры президента с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Порошенко также проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмар Габриэль и представителями немецких деловых кругов.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко 23 января совершил официальный визит в Эстонию, 24 января – в Финляндию.
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Новость в сюжете: Визит Порошенко в Германию