Порошенко прибыл с визитом в Германию (фото)

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

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Как известно, планируются переговоры президента с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Порошенко также проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмар Габриэль и представителями немецких деловых кругов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко 23 января совершил официальный визит в Эстонию, 24 января – в Финляндию.