Наша Украина задолжала рекламистам более 2-х миллионов

Рекламная компания “Довіра Аутдор” настаивает, что партия “Народный Союз Наша Украина” не выполнила своих обязательств и не рассчиталась полностью за рекламную кампанию в поддержку НАТО.

В частности, в интервью УНИАН руководство “Довіри Аутдор” объясняет, что общая стоимость рекламной кампании “Вячеслав Кириленко в поддержку НАТО” составляет 4 млн. 827 тыс. 439 грн. И “Наша Украина” действительно оплатила 2 млн. 539 тыс. 234 грн. 49 коп. за рекламные услуги, предоставленные с 24 июля 2008 по 10 октября 2008 года. Но за рекламную кампанию, проведенную с 10 октября по 10 ноября 2008 года (что подтверждается предоставленными компанией фотоотчетами), партия “Наша Украина” задолжала 2 млн. 288 тыс. 204 грн. 63 копейки.

По словам руководителей “Довіра Аутдор”, второй этап рекламной кампании планировался с 10 октября до 31 декабря 2008 года, но в связи с неуплатой компания была вынуждена отказаться от предоставления услуг по дальнейшему размещению рекламы в ноябре и декабре.

Хотя предоставленные “Нашей Украиной” рекламные постеры в поддержку НАТО и до сих пор находятся на складах “Довіри Аутдор” и подрядчиков по размещению внешней рекламы в регионах.

Руководители рекламной компании подчеркнули, что из-за невыполнения “Нашей Украиной” обязательств перед “Довірою Аутдор” компания не может рассчитаться с компаниями-подрядчиками.

Компании-подрядчики по размещению рекламы в лице ГО “Союз предприятий внешней рекламы” поддерживают требования компании "Довіра Аутдор" к “Нашей Украине” относительно погашения задолженности, отметили руководители “Довіри Аутдор”.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря ООО “Довіра Аутдор” распространила претензионное письмо генерального директора Александра СИТНИКА к заказчику – "Народному Союзу Наша Украина" в лице С.МАЛЕВАНЦА.

В письме утверждалось, что НСНУ не рассчиталась с рекламным агентством “Довіра Аутдор” за рекламную кампанию “Вячеслав Кириленко в поддержку НАТО”, размещенной на 933 билл-бордах по всей территории Украины в октябре этого года.

Как говорится в письме, за рекламную кампанию в октябре 2008 года “Наша Украина” задолжала “Довірі Аутдор” почти 2,3 млн. грн., из которых 1,15 млн. грн. составляет долг исполнителя перед подрядчиками.

В ответ политическая партия "Народный Союз Наша Украина" заявила, что выполнила все обязательства перед рекламным агентством "Довіра Аутдор".

По информации пресс-службы “Народного Союза Наша Украина”, в соответствии с соглашением, заключенным между ООО "Довіра Аутдор" и НСНУ, “Народный Союз Наша Украина” выполнил все взятые на себя финансовые обязательства в полном объеме, оплатив ООО "Довіра Аутдор" 2 млн. 539 тыс. 234 грн. за предоставленные рекламные услуги.