Ющенко заявляет о необходимости или рассчитаться за газ...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что необходимо или рассчитаться за газ, закачанный в украинские подземные хранилища, или передать его другим владельцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее творится сегодня».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в случае, если это газ сезонного потребления, то правительство должно формировать такую политику, которую формируют другие страны. «Кто закачивает сезонный газ в подземные хранилища? Не потребитель, поставщик. Почему Украина не может из трубы в соответствии с графиком и балансом брать (газ – УНИАН) на потребление в январе, феврале, марте столько, сколько нам нужно и не создавать запасов», - сказал Президент, отметив, что при этом рассчитываться по текущей цене, если нет денег для того, чтобы формировать запас газа.

«Если мы захотели оказать львиную услугу, а почему львиную? Потому что цена на энергетические продукты и на газ, в том числе, падает – мы закупили в этом году газ по 179,5 и не знаем прогноза цены российского газа на 2009 год. Чтобы не произошло так, что мы закупили газ по цене дороже, чем цена планового года», - отметил Президент.

Он назвал бесперспективной подобную политику в условиях, когда конъюнктура цены на газ меняется. «Поэтому или мы полностью рассчитываемся за газ тот, который закачали по цене текущего года, или мы меняем владельца этого газа и передаем или «Газпрому», или той структуре, которая способна распорядиться этим газом на внутреннем или внешнем рынках», - сказал Президент.

Он отметил, что поскольку сложилась ситуация, что в декабре у правительства нет денег, чтобы рассчитаться за этот газ и даже нет денег для выплаты пенсий и заработных плат, оно вынуждено было поставить этот вопрос перед НБУ. «Мы договорились в рамках последних консультаций, что в рамках расчета по долгу за газ мы используем валютные резервы НБУ», - сказал Президент, в то же время отметив, что НБУ не имеет никакого отношения к этим долгам. Он подчеркнул, что это не является функцией Национального банка – держать газовую стабильность.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что 800 млн. долларов было перечислено из резервного фонда НБУ, более 200 млн. – перечислено из выручки НАК «Нафтогаз», а часть долга была реструктуризирована на январь, февраль следующего года. «Таким образом, на сегодня этот вопрос решен», - сказал Президент.

Также он отметил, что сегодня Олег ДУБИНА (председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) вернулся с газовых переговоров из России, но он еще не успел доложить об итогах этих переговоров.