О дате президентских выборов Ющенко спросит у КС
18:44, 23 декабря 2008Политика
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Президент обещает единственное толкование
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится в Конституционный Суд Украины относительно даты президентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее творится сегодня».
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что исключительно в компетенции КС находится решение вопроса даты проведения следующих президентских выборов.
„С соответствующим ходатайствам я обращусь в КС, и его толкование будет единственным, потому что данную проблематику может комментировать в Украине только Конституционный Суд Украины”, - отметил В.ЮЩЕНКО.
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