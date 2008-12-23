О дате президентских выборов Ющенко спросит у КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится в Конституционный Суд Украины относительно даты президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее творится сегодня».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что исключительно в компетенции КС находится решение вопроса даты проведения следующих президентских выборов.

„С соответствующим ходатайствам я обращусь в КС, и его толкование будет единственным, потому что данную проблематику может комментировать в Украине только Конституционный Суд Украины”, - отметил В.ЮЩЕНКО.