Россия провела масштабное наращивание военной мощи на восточном фланге НАТО - Маккейн

Об этом Маккейн сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что «война России в Украине убила более 10 тысяч украинских военных и мирных жителей. Россия поставляла оружие, из которого сбили пассажирский самолет над Украиной, в результате чего погибли 298 невинных людей».

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«Россия провела масштабное наращивание военной мощи на восточном фланге НАТО, масштабные военные учения, нарушила границы, воздушное пространство и территориальные воды своих соседей, а также активизировала свои пропагандистские усилия, чтобы подорвать правительства наших союзников», - добавил сенатор.

«Россия поддерживала кровавого Асада (президента Сирии - УНИАН), когда он вел войну с сирийским народом и убил более 400 тысяч мирных жителей», - подчеркнул Маккейн.

По словам сенатора, мишенью российских военных стали сирийские больницы, и вместо того, чтобы преследовать «Исламское государство», Россия сосредоточила свои действия против умеренной сирийской оппозиции.