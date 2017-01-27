Кононенко пытались отравить ртутью, он проходит курс лечения - СМИ
По данным СМИ, у первого заместителя председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко обнаружили отравление ртутью.
"Незадолго до Нового года у него [Кононенко] обнаружилось отравление ртутью. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз", - сообщила в своей статье шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.
Читайте такжеКононенко задекларировал недвижимости на более чем 1,8 миллиарда
"Ясно, что на случайность это не спишешь. По информации источников, отравление не произошло одномоментно - ртуть накапливалась в организме некоторое время. Из чего напрашивается вывод: это не было покушением на убийство, скорее - попыткой запугать, вывести из строя на полгода и более", - написала журналистка.
Как сообщал УНИАН, Генеральную прокуратуру не заинтересовала встреча нардепа Кононенко с экс-министром экологии времен Януковича Николаем Злочевским, дела против экс-министра ранее в январе были закрыты.