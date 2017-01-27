Дело Штепы передали в Апелляционный суд из-за нехватки судей

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель руководителя аппарата Червонозаводского райсуда Харькова Вадим Долженко.

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По его словам, сегодня "по распоряжению руководителя аппарата суда, ответственным работником предпринята попытка автоматизированного распределения", однако из-за отсутствия необходимого количества судей, которые имеют право рассматривать именно это дело, автоматическое назначение председательствующего не состоялось.

"О невозможности автоматического распределения по делу Штепы свидетельствует соответствующий протокол, сформированный автоматизированной системой суда", - сказал Долженко.

Он отметил, что часть судей Червонозаводского райсуда Харькова рассматривали ходатайство следователей и прокуроров во время досудебного расследования по делу Штепы в качестве следственных судей, поэтому они не имеют права рассматривать это дело. Часть судей сейчас находятся на больничном. Кроме этого, пять судей были уволены с занимаемых должностей по различным основаниям, у одной судьи закончились полномочия, одна судья исключена из автоматического распределения дел в связи с предстоящим окончанием полномочий судьи.

По его словам, учитывая это, и в связи с истечением срока меры пресечения для Штепы в виде содержания под стражей, дело было передано председателем суда в Апелляционный суд Харьковской области для решения вопроса определения подсудности другому суду.

Как сообщал УНИАН, 26 января во время очередного заседания в Червонозаводском райсуде Харькова по делу экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы представители государственного обвинения заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку в отношении него по материалам СБУ было открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности (ч. 1 ст. 258-3 УКУ). Узнав об этом, Ежов заявил самоотвод. Ходатайство об отводе председательствующего и заявление о самоотводе были удовлетворены и дело передано в канцелярию суда для автоматического распределения.

Справка УНИАН. Экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Дело рассматривал Червонозаводской районный суд Харькова.

Мера пресечения в виде содержания под стражей для Штепы заканчивается 3 февраля 2017 года.