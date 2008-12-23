Черновецкий: платишь $100 тысяч, и рассказывай мэру о своих проблемах

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вводит в Киеве платные приемы чиновников мэрии для пополнения бюджета города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, будут установлены разные расценки для приемов разными должностными лицами Киевской городской государственной администрации. Как отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, для того, чтобы попасть на прием лично к мэру, необходимо будет заплатить не меньше 100 тыс. долларов.

«За последний обед уже заплатили (предприниматели – УНИАН) 800 тыс. долларов. Заплатили в бюджет. Все это пойдет моим бабушкам любимым. И еще заплатят нам за встречу с каждым моим заместителем», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, добавив: «Я буду брать не меньше 100 тыс. долларов за встречи».

По его словам, за встречу с начальником Главного управления по предпринимательству придется заплатить от 5 до 7 тыс. долларов, за встречу с первым заместителем главы КГГА Ирэной КИЛЬЧИЦКОЙ – около 10 тыс. долларов, остальные заместители главы администрации будут «стоить» не меньше 11 тыс. долларов, встреча с начальником земельного управления – около 5 тыс. долларов.

«Сначала предоставляешь квитанцию, что ты заплатил за встречу со скромным мэром, любящим бабушек, 100 тыс. долларов, а потом рассказывай про свои проблемы. И это будет только в бюджет Киева. Там будет отметка банка: «Заплачено в бюджет Киева для любимых мэром бабушек. Все!», - дал пояснение городской председатель. Он пообещал, что решать вопросы будет на встречах быстро в течение нескольких секунд.

«Хочешь быстро сделать дело – пожалуйста, заплати меньше (чем взятка) в бюджет и спокойно дыши. Такой подход я декларирую», - подчеркнул мэр.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, смысл этого нововведения - борьба с коррупцией в столице.