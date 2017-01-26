Климкин сообщил о планах встретиться с людьми Трампа в феврале: "Мы находимся в плотном контакте"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует провести первые встречи с представителями администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в феврале во время визита в США в рамках месячного председательства Украины в Совете безопасности ООН.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сообщил журналистам.
"Мы находимся в диалоге. По датам смогу сказать несколько позже. То есть, я буду присутствовать в следующем месяце (в Нью-Йорке - УНИАН), поскольку, как вы знаете, мы председательствуем в Совете безопасности. У нас будет два очень важных министерских заседания: одно посвящено угрозам критической инфраструктуры, а одно посвящено конфликтам на европейском пространстве", - сказал Климкин.
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"Конечно, буду встречаться там с представителями американской администрации, поэтому в ближайшие дни по датам и по встречам будет логистическая ясность, тогда скажу, но, конечно, это очень важно, и мы находимся в очень плотном контакте", - заявил министр.
Как известно, Украина надеется на принятие 13 февраля Советом безопасности ООН резолюции о предотвращении террористических нападений на объекты инфраструктуры.