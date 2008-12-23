Новоизбранный депутат принес присягу в Верховной Раде

Новоизбранный депутат от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ принес сегодня присягу в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что Е.ЦАРЬКОВ был зарегистрирован народным депутатом Центральной избирательной комиссией 22 декабря.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря постановлением ЦИК Е.ЦАРЬКОВ был зарегистрирован народным депутатом во многомандатном общегосударственном избирательном округе вместо Николая ТИМОШЕНКО (Коммунистическая партия Украины), полномочия которого Верховная Рада досрочно прекратила 16 декабря в связи с его заявлением.