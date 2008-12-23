Ющенко проведет итоговую годовую пресс-конференцию

Во вторник, 23 декабря, в 18.00 в «Украинском доме» начнется итоговая годовая пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО под названием «Будущее создается сегодня».

Как сообщал УНИАН, формат пресс-конференции предусматривает ответы главы государства на вопросы аккредитованных медиа непосредственно в «Украинском доме», ответы на вопросы представителей региональных СМИ из всех областей государства во время прямых телемостов с Одессой, Ривне и Днепропетровском, а также ответы на вопрос пользователей сети Интернет - победителей конкурса «спроси Президента Украины».