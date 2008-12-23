Открытие представительства США в Крыму воспримется как "агрессия НАТО"

Открытие Представительства США в Крыму будет провоцировать политические спекуляции и усилит напряженность в регионе.

Такое мнение агентству УНИАН высказал главный редактор интернет-проекта “ФЛОТ2017” Дмитрий ТИМЧУК, комментируя договоренности о создании в Крыму американского дипломатического представительства в рамках подписанной Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США.

“Последние исследования Центра Разумкова засвидетельствовали, что только 7,6% жителей Крыма поддерживают вступление Украины в НАТО. А поскольку между НАТО и США в украинском обществе преимущественно ставят знак равенства, то усиление присутствия Соединенных Штатов в Крыму будет восприниматься большинством неосведомленных граждан как очередная “агрессия НАТО”. Соответственно, в регионе следует ожидать определенное противодействие американскому присутствию. Это легко прогнозировать”, - отметил эксперт.

В то же время, по словам Д.ТИМЧУКА, это происходит на фоне уменьшения присутствия в Крыму России. По его словам, речь идет о сокращении российского Черноморского флота, уменьшение финансовой поддержки различных пророссийских общественных и политических движений.

“Естественно, это создаст повод для заангажированных и купленных крымских политологов заявлять: “Россия отказывается от ЧФ и Крыма в интересах США. Крым стал разменной картой российско-американских отношениях из-за того, что НАТО не дала Украине ПДЧ, а Россия, в свою очередь, уходит из Крыма, и туда приходят американцы”, - сказал Д.ТИМЧУК.

Хотя, отметил эксперт, в действительности такая интерпретация событий вряд ли отвечает действительности. “Считаю, что американцы несколько поторопились с таким решением, ведь это, бесспорно, вызовет достаточно большие политические спекуляции и нагнетание ситуации”, - констатировал Д.ТИМЧУК.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО и госсекретарь США Кондолиза РАЙС подписали Хартию о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки.

Документом, в частности, предусмотрено открытие в Крыму представительства США.