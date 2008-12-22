Стельмах ответил на «шквал нападок» Тимошенко

Шквал нападок, обвинений и откровенной неправды в адрес Национального банка Украины, организованный премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, стал серьезным фактором, который значительно осложняет усилия регулятора по стабилизации ситуации в банковской сфере и на валютном рынке страны. Об этом идет речь в заявлении председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА, обнародованном на сайте НБУ.

В заявлении подчеркивается, что финансовая сфера очень чувствительна к такого рода атакам, что подтвердили события минувшего четверга, когда "лживые выпады" руководителя правительства относительно Национального банка болезненно ударили по позитивным курсовым тенденциям, которые вырисовались после совещания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем Национального банка Украины и министром финансов Украины Виктором ПИНЗЕНИКОМ.

«Считаю необходимым высказаться относительно некоторых причин, которые вызвали негативную информационную кампанию в отношении Национального банка, и в очередной раз заявить о своей позиции в это сложное для экономики страны время, - отмечает председатель НБУ. - В первую очередь отмечу: для Национального банка нет, и не может быть политических вкусов. В своих действиях он руководствуется исключительно Законом и национальными интересами, игнорируя "помаранчевые", "бело-сердечные", "бело-синие" и другие мотивы из сферы политики". "Национальный банк Украины обязан проводить собственную, независимую от внешнего влияния деятельность в финансовом и банковском секторах. Любое вмешательство в полномочия регулятора недопустимы, поскольку это способно вызвать негативные последствия в этой чрезвычайно уязвимой сфере”, - отмечает В.СТЕЛЬМАХ.

Однако, как подчеркивается в заявлении, на минувшей неделе премьер-министр "пересекла все границы допустимого. Действуя не как руководитель правительства, а как кандидат в Президенты, она своими безответственными, циничными и неправдивыми заявлениями создала угрозу стабилизации курса гривни. Национальный банк Украины прилагает значительные усилия, чтобы ослабить пагубные последствия словесного неистовства Ю.ТИМОШЕНКО".

«Хорошо понимаю, что побудило ее навалиться на Национальный банк. В частности, это безудержное желание поставить все государство под личный контроль и на службу себе. Есть и другая, более прозаическая причина: устранить действующего председателя Национального банка, который неугоден ей из-за того, что не дает возможности ей вместе с известными мировыми финансовыми спекулянтами наживаться на гривне из-за курсовой разницы. Следовательно, чтобы убрать с дороги неугодного В.СТЕЛЬМАХА, можно не гнушаться ничем, даже риском обвалить финансовую систему страны”, - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, Ю.ТИМОШЕНКО никогда не прекращала попыток вмешаться в деятельность Национального банка, чтобы через ручное влияние на курс гривни компенсировать кризисные последствия бездарной работы экономического блока Кабмина. Когда весной в стране бушевала инфляция, к которой привели неэкономические, популистские шаги правительства, премьер-министр требовала от Национального банка Украины укрепить гривню. Однако чуть позже Ю.ТИМОШЕНКО, резко изменив свою позицию, уже настаивала на девальвации гривни относительно доллара.

В.СТЕЛЬМАХ подчеркивает, что давление правительства на Национальный банк достигло апогея как раз тогда, когда на финансовом рынке начали укрепляться позитивные тенденции. В сущности, отмечает председатель Нацбанка, "из конъюнктурных соображений премьер-министр способна перечеркнуть надежды миллионов украинцев на финансовое оздоровление".

«Еще раз напомню хрестоматийное правило: всем банкам без исключения, и Национальному банку также, для работы нужно спокойствие. Когда его нарушают, то последствия могут быть самые печальные. Любой прессинг на Национальный банк, другие финансовые учреждения категорически недопустим. Сейчас Национальный банк Украины, поддержанный Президентом Украины, при содействии Министерства финансов проводит скоординированную работу по преодолению негативных явлений в финансовом и банковском секторах. Есть первые хорошие результаты, и это лишь начало. Верю, что компетентность и воля преодолеют нынешние проблемы”, - подчеркивается в заявлении В.СТЕЛЬМАХА.