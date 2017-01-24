Комбат "Крыма": способ возвращения полуострова будет вооруженным

Об этом заявил командир добровольческого батальона "Крым" Иса Акаев, передает 112 Украина.

"В любом случае будет вооруженный. Потому что те, кто захватил Крым, они просто так оттуда не уйдут. По времени сложно сказать, у меня недостаточно информации. Насколько я ею владею, я думаю, это произойдет после того, как Россия потерпит сокрушительное поражение в Сирии, после этого только будет", - заявил Акаев.

Он также высказал мнение, что если бы после большого митинга в Крыму в феврале 2014 года люди не разошлись, захвата полуострова могло не быть.

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"Если бы после 23 числа, этого большого митинга, если бы люди не разошлись, а остались, как, допустим, люди на Майдане, я думаю, может, даже захвата этого бы не произошло. Это сугубо мое личное мнение", - отметил он.

Также Акаев рассказал, что в 2014 году в Крыму были люди, готовы противостоять оккупации.

"В 2014 году были люди, которые были готовы взять оружие в руки и противостоять агрессии и оккупации. Это был я, мои близкие друзья. Нас было достаточно много, около 100 человек на тот момент желающих это сделать. Но мы не нашли поддержку в тот момент ни со стороны Меджлиса, ни со стороны силовых структур. Все считали, что все под контролем, что там СБУ, Вооруженные силы, МВД все контролирует, что все будет нормально. Ощущение того, что все будет ненормально, были серьезные, потому что мы видели, что происходит", - отметил он.