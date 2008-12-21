Украине предлагают вернуть смешанную систему выборов в ВР

Европейская партия Украины выступает за введение при выборах народных депутатов смешанной избирательной системы с открытыми избирательными списками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции съезда Европейской партии относительно усовершенствования избирательной системы в Украине.

Кроме того, партия выступает за проведение местных выборов по мажоритарной избирательной системе.

В резолюции отмечается, что за годы Независимости Украина прошла несколько этапов модернизации избирательной системы – от мажоритарной до пропорциональной. По мнению членов партии, это является признаком укрепления демократических принципов политической системы Украины и утверждения полноценно функционирующих политических институтов в обществе.

«Однако проблема оптимизации отечественной избирательной системы и в дальнейшем остается острой. Анализ позитивов и негативов избирательных моделей, испытанных в Украине, позволяет наметить ориентиры ее дальнейшего совершенствования», - отмечается в резолюции.