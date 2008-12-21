Городской председатель Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает себя уважаемым человеком.

Об этом он заявил эфире телеканала "Интер" в субботу.

"На самом деле я не такой дурачок, как могу показаться. Я - властный человек. И, поверьте вы, в (Киевской городской государственной - УНИАН) администрации, и в парламенте, и в правительстве, и в администрации Президента меня уважают", - сказал он.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ высказал уверенность, что его любят киевляне.

Он отметил, что каждое воскресенье проводит без охраны на улицах города, где общается с людьми и видит, что они ему улыбаются и здороваются.

Мэр сказал, что в такие дни всегда носит с собой записную книжку, чтобы записывать проблемы, которые более всего волнуют людей.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также заверил, что любит киевлян, в особенности бабушек, которые за него голосовали и которые в дальнейшем будут его поддерживать, сообщают «Подробности».