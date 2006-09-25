Секретариат Президента повторно шлет правительству восемь горемычных указов

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА по поручению Президента Украины повторно направил изданные в августе-сентябре 2006 года восемь Указов Президента Украины для скрепления в соответствии с требованиями части четвертой статьи 106 Конституции Украины подписями премьер-министра Украины и министра, ответственного за акт и его выполнение.

Так, для скрепления подписями направляются: Указ Президента Украины от 8 августа 2006 года №679 «О внесении изменений в Сеть и количественный состав судей апелляционных судов», Указ Президента Украины от 8 августа 2006 года №681 «О внесении изменений в Сеть и количественный состав судей местных судов», Указ Президента Украины от 18 августа 2006 года №690 «Об освобождении В.МАКУХИ от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии», Указ Президента Украины от 31 августа 2006 года №729 «О внесении изменений в Сеть и количественный состав судей местных судов», Указ Президента Украины от 4 сентября 2006 года №730 «О ликвидации военного местного суда и внесении изменений в Указ Президента Украины от 30 августа 2001 года №769», Указ Президента Украины от 4 сентября 2006 года №733 «О назначении А.ОЛИЙНЫКА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сербия», Указ Президента Украины от 11 сентября 2006 года №748 «О назначении И.ОСТАША Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде», Указ Президента Украины от 11 сентября 2006 года №750 «О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины».

Как сообщал УНИАН, 21 сентября первый заместитель министра Кабинета Министров – руководитель правового управления Кабмина Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что семь указов Президента Украины возвращены в президентскую канцелярию из-за нарушения конституционной процедуры их обнародования.

В сопроводительном письме к возвращенным указам секретариат Кабмина отметил, что официальному обнародованию актов главы государства должна была предшествовать процедура их контрассигнации. Однако упомянутые указы поступили на скрепление подписью премьер-министра официально обнародованные, что нивелирует процедуру их контрассигнации (Контрассигнация – скрепление актов главы государства подписями премьер-министра, а также министра, ответственного за указ и его выполнение, которое предшествует официальному обнародованию документа).

В то же время министр юстиции Роман ЗВАРИЧ отметил, что право возвращать указы Президента Украины в связи с нарушением несуществующей „конституционной процедуры их обнародования” не предоставлены ни одному должностному лицу.

22 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что указы главы государства вступают после подписания и опубликования.

25 сентября премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ отметил, что выполнять указы Президента Украины, под которыми не стоят подписи министра-исполнителя и премьер-министра, невозможно.