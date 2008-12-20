Катеринчук замахнулся на кадровые перестановки в Кабмине

Народный депутат от НУ-НС, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК выступает за кардинальное обновление персонального состава Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время съезда Европейской партии Украины, который проходит в Киеве.

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что стране сегодня нужно профессиональное правительство и новое мышление правительства. «И мы способны это обеспечить. Наступило время новых политиков», - считает он.

При этом, по словам Н.КАТЕРИНЧУКА, Кабинет министров должен прибегнуть к принятию непопулярных решений, но таких, которые бы вывели Украину из кризиса.

По его словам, также необходимо прекратить конфронтацию между Президентом и премьер-министром, поскольку это дискредитирует украинскую власть и уничтожает демократическую перспективу Украины.

«Задача новой коалиции и нового правительства – прекратить разборки с Банковой», - добавил он.