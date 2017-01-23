В ПАСЕ пытаются изменить регламент, чтобы вернуть россиян в сессионный зал – вице-президент

Украинская делегация держит этот вопрос под контролем, сообщил в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в понедельник в Страсбурге избранный вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы украинский депутат Георгий Логвинский.

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"В ПАСЕ предлагается снять право ставить под сомнение полномочия делегаций. То есть имеется предложение внести изменения в регламент Совета Европы, которые не позволят ставить под сомнение полномочия делегации. Тогда, автоматически, если этот документ будет проголосован, российская делегация просто возвращается в зал. Мы контролируем этот процесс", – рассказал он.

По словам Логвинского, именно поэтому в ПАСЕ украинская делегация проводит ряд мероприятий, которые направлены на донесение информации о том, что происходит в Крыму и на востоке Украины (на полях зимней сессии запланированы четыре таких мероприятия).

"Мы проводим такие мероприятия, чтобы показать, что они (россияне) нарушают международное право, подрывают европейские ценности. Пока международное право не будет восстановлено, а мы не услышим извинения, до тех пор мы должны реагировать на эти факты", – подчеркнул политик.

Вице-президент ПАСЕ уточнил, что сейчас кое-кто из депутатов пытается внести соответствующие предложения в постоянный комитет (Standing Committee). "Здесь есть много людей, которые лоббируют эти интересы – здесь есть французы, которые посещали Крым, представители Швейцарии, Нидерландов, которые открыто поддерживают РФ, поэтому любой депутат имеет право поставить этот вопрос. Мы делаем все, чтобы это предотвратить", – подчеркнул Логвинский.

Как сообщал УНИАН, народный депутат из фракции “Народный фронт” Логвинский избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы по квоте Украины сроком на год.