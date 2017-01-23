Депутат Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ

Об этом Логвинский сообщил на своей странице в Facebook.

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“Очередная победа Украины на международном фронте - в Страсбурге, при единодушной поддержке зала меня избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы”, - написал депутат.

Логвинский пообещал приложить все усилия на новой должности для дальнейшей поддержки Украины, восстановления ее целостности, защиты прав украинских граждан.

Как сообщал УНИАН, президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы переизбрали действующего президента, политика от Испании Педро Аграмунта.