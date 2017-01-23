Депутат Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ
16:29, 23 января 2017Политика
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Народный депутат из фракции “Народный фронт” Георгий Логвинский избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы по квоте Украины сроком на год.
Логвинский назвал свое избрание очередной победой Украины на международном фронте / Фото УНИАН
Об этом Логвинский сообщил на своей странице в Facebook.
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“Очередная победа Украины на международном фронте - в Страсбурге, при единодушной поддержке зала меня избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы”, - написал депутат.
Логвинский пообещал приложить все усилия на новой должности для дальнейшей поддержки Украины, восстановления ее целостности, защиты прав украинских граждан.
Как сообщал УНИАН, президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы переизбрали действующего президента, политика от Испании Педро Аграмунта.
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